ЗМІ: В окупованому Криму залишать українські назви населених пунктів

Про це повідомляє Южный курьер.

За словами «заступника міністра транспорту Криму» В'ячеслава Пєтушенка, необхідність заміни дорожніх знаків в Криму продиктована тим, що на півострові вони повинні бути такими ж, як «по всій території Росії», щоб водій з будь-якої точки країни міг зрозуміти знаки на кримських дорогах, а кримчани, поїхавши в Росію, також могли орієнтуватися в знаках.

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Нагадаємо, раніше "влада" Криму повідомила, що збирається відновити знищені раніше написи українською і кримськотатарською на будівлі парламенту автономії.