Сьогодні відбудеться Рада НСНУ

Сьогодні відбудеться Рада партії «Народний Союз Наша Україна», на якій буде обговорено поточну політичну ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, на раді партії буде вироблено позицію щодо поточної ситуації.

На запитання журналістів, чи є можливим розкол у «Нашій Україні» у зв’язку зі створенням нової коаліції та бажанням ряду членів фракції «Наша Україна» вступити до неї, Р.ЗВАРИЧ відповів, що «Наша Україна» буде триматися «монолітом, якою б не була ситуація, яке б не було прийняте рішення».

Він наголосив, що фракція «Наша Україна» на сьогодні є «єдиною політичною силою, яка представляє не тільки свої політичні партії, а також тісно пов’язана з Президентом України».

«І звичайно, що при формуванні будь-якої коаліції, якщо відсутня буде фракція «Наша Україна», то ті, які ініціюють формування такої коаліції, повинні пам’ятати, що вони працюють не в режимі 226 голосів, а вони зобов’язані, якщо не буде врахована позиція Президента України, забезпечити 300 голосів, щоб провести будь-яке рішення у сесійній залі», – сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як відомо, для прийняття закону необхідні голоси мінімум 226 народних депутатів. Але у випадку застосування Президентом права вето парламент або змушений повністю погодитися з Президентом, або подолати вето, для чого необхідно 300 голосів народних депутатів.