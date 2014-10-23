ЗМІ: Кампаніями Ляшка і "Опозиційного блоку" керує та сама людина

Про це пише ЛIГАБiзнесIнформ.

Кампанію блоку Петра Порошенка веде Ігор Гринів. Орієнтовні витрати на агітацію по телебаченню, якщо припустити, що партії купують рекламу за прайсовими цінами на ТБ, коштують 1,8 мільйонів доларів.

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Гринів сам йде за списком блоку Порошенка під 14 номером. у 2006 році керував кампанією Кличка, з липня працює заступником голова АП.

Передвиборчу кампанію Радикальної Партії Ляшка, а також "Опозиційного блоку" веде відомий російський політтехнолог, який давно співпрацює з Сергієм Льовочкіним – Ігор Шувалов, пише видання.

В проекті Ляшка він займається стратегією кампанії, а штабом керує екс-лідер "Пори" і "інших відомих лижних інструкторів" ВладиславКаськів. Його помічники ситуацію не коментують.

За оцінками видання, витрати на агітацію за перші 18 днів "Опозиційного блоку" становили 1,5 мільйонів, а Радикальної партії 0,5 мільйонів.

"Народному фронту" вести кампанію допомагає Сергій Гайдай. На агітацію по телебаченню за перші 18 днів кампанії витрачено 3,3 мільйони гривень.

Гайдай є автором логотипу Народного фронту, він є автором ідеї з прив’язкою голосування за Народний фронт до майбутнього прем’єрства Яценюка.

Кампанією "Батьківщини" займаються нинішній депутат Олександр Абдулін і російський політтехнолог Олексій Ситніков, який співпрацює з Тимошенко з 2007 року. Витрати на рекламу за перші 18 днів кампанії склали 2,3 мільйони доларів.

Кампанією "Самопомочі" керує сам Андрій Садовий. За перші 18 днів на ТБ-агітацію пішло 0,4 мільйони доларів.

Кампанією "Сильної України" веде Микола Гастелло. На агітацію по ТБ партія Сергія Тігіпка за перші 18 днів 1,2 мільйони доларів. Як стверджує видання з посиланням на джерела, Гастелло був "нав'язаний" Тігіпку, як "пропозиція, від якої не можна відмовитись".

У 2012 році він консультував проект Наталі Королевської.