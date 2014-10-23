Порошенко призначив нового голову прикордонної служби

Президент України Петро Порошенко призначив головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Віктора Назаренка, який до цього займав посаду першого заступника голови служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко заявив в Одесі після наради з питань боротьби з корупцією на митниці та контрабандою.

Під час наради глава держави висловив сподівання, що Назаренко на посаді голови поліпшить роботу Державної прикордонної служби з виконання надважливих завдань, перш за все - забезпечить реалізацію заходів щодо посилення безпеки українських кордонів.

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Президент підкреслив, що новий голова Державної прикордонної служби є професіоналом.

"Маю надію, що Ваші нагороди, Ваше афганське минуле і Ваша діяльність у зоні АТО дадуть Вам достатньо моральних підстав для того, щоб ми припинили участь прикордонників у корупційних схемах", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Порошенко звільнив Миколу Литвина з посади голови Державної прикордонної служби України.