Порошенко призначив нового голову прикордонної служби
Новим головою Держприкордонслужби України призначений Віктор Назаренко.
Президент України Петро Порошенко призначив головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Віктора Назаренка, який до цього займав посаду першого заступника голови служби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко заявив в Одесі після наради з питань боротьби з корупцією на митниці та контрабандою.
Під час наради глава держави висловив сподівання, що Назаренко на посаді голови поліпшить роботу Державної прикордонної служби з виконання надважливих завдань, перш за все - забезпечить реалізацію заходів щодо посилення безпеки українських кордонів.
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Президент підкреслив, що новий голова Державної прикордонної служби є професіоналом.
"Маю надію, що Ваші нагороди, Ваше афганське минуле і Ваша діяльність у зоні АТО дадуть Вам достатньо моральних підстав для того, щоб ми припинили участь прикордонників у корупційних схемах", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Порошенко звільнив Миколу Литвина з посади голови Державної прикордонної служби України.