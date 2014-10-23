Порошенко заявляє, що Україна модернізуватиме вітчизняний військовий флот

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на брифінгу в Одесі.

«У нас зараз виділено у державному оборонному замовленні достатньо грошей для модернізації флоту. Тому що проблема не в тому, щоб побудувати новий корабель. У України для цього сьогодні грошей немає, і це не потрібно. У нас сьогодні є наші напрацювання з модернізації кораблів. Оснащення їх новою високоточною зброєю, новими засобами радіоелектронної боротьби, які зроблять ці кораблі набагато ефективнішими. І у державне оборонне замовлення на 2015 роки ці гроші включені», - заявив президент.

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Порошенко додав, що у України також важливе завдання повернути кораблі, що залишилися в анексованому Криму.

Він нагадав, що кілька днів тому так званий уряд Криму ухвалив рішення про нібито націоналізації цих кораблів.

«Ми цього ніколи не допустимо, і ці кораблі мають бути повернені до складу Військово-морських сил України», - сказав Порошенко.