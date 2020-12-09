У засіданні суду з обранні Віктору Януковичу запобіжного заходу знову оголосили годинну перерву.

Адвокати на засіданні суду з обрання екс-президенту Віктору Януковича запобіжного заходу зробили вигляд, що не знають про конфлікт інтересів свого колеги Олександра Горошинського.

Читайте такожСуд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про масові вбивства "майданівців"

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Печерського райсуду столиці прокурори Олексій Донський та Денис Іванов зачитали клопотання про відвід Горошинському.

Вони зазначили, що Горошинський є адвокатом п’ятьох екс-«беркутівців», провадження проти яких розглядає Святошинський райсуд Києва, і свого часу Янукович виступав у цьому суді як свідок. Тому у Горошинського існує конфлікт інтересів, і він не може представляти інтереси Януковича у справі, де екс-президент є підозрюваним в організації масових вбивств громадян під час Революції гідності.

У відповідь захисники Януковича зазначили, що їм необхідно ознайомитися з доводами прокурорів.

Суддя В’ячеслав Підпалий надав для цього одну годину, зазначивши, що в цілому адвокати Януковича повинні бути в темі, оскільки Горошинському відомо про обставини, про які говорили прокурори.

Суд над Януковичем

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Скасовуючи ухвалу судді Печерського райсуду Києва, апеляційний суд виходив із того, що «прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України».

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк