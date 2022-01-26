Голова профільного комітету не бачить потреби скасовувати касові апарати для ФОПів.

Акції ФОПів, які розпочалися вчора під Верховною Радою, фінансують контрабандисти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що деякі організації, які проводять акції, в тому числі перед парламентом, хочуть "заробити собі дешеві політичні дивіденди, хочуть потрапити дуже у велику політику, до парламенту, і банально заробити грошенят на контрабандистах, які спонсорують всі ці акції". На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати цих контрабандистів, Гетманцев відповів: "по прізвищам я вам не скажу".

Голова комітету ВР підтримує вчорашні дії правоохоронців під ВР, які застосували силу проти мітингувальників. "Якщо ви говорите про дії правоохоронних органів, то я повністю підтримую їх", - зазначив він. При тому додав, що будь-які акції можуть проводитися, але виключно в межах закону.

"Але якщо дехто хоче захопити державну будівлю з будь-яких мотивів, з будь-яких причин і закликає до цього, то він повинен сидіти в тюрмі. Поліція повинна вживати дуже рішучих дій, спрямованих на припинення будь-якого правопорушення", - додав Гетманцев.

Читайте такожПрем'єр-міністр Хорватії вибачився перед українцями за скандальну заяву свого президентаГетманцев не бачить потреби змінювати на вимогу протестувальників законодавство, яке стосується обов'язкового запровадження касових апаратів, в тому числі для ФОПів. Він наголосив, що переговори з підприємцями проходять, але багато що вже було зроблено раніше для удосконалення цих питань.

Акції ФОПів - що відомо

Сьогодні, 26 січня, продовжуються акції протесту представників громадського руху підприємців #SaveФОП під Верховною Радою, які протестують проти закону про обов'язковість касових апаратів, продовжується.

25 січня вони оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було декілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до штовханини.

Внаслідок сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями під час акції протесту 25 січня 18 поліцейських та 3 учасники акції отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.