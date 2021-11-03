Він заявив, що з людьми, які заперечують існування ковіду, навіть не хочеться розмовляти.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія через акцію "антивакцинаторів" ішов сьогодні до Верховної Ради пішки та чув обзивання й на свою адресу.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, як сьогодні добрався в парламент через пікетувальників, які блокували проїзд.

"Пішки. Пройшов в масці. Там, де "Парус", був великий затор, там вийшов і 27 хвилин йшов пішки", - сказав Арахамія.

Депутат зазначив, що пікетувальники його впізнавали й говорили, що "ми вандали… погано говорили". А він у відповідь закликав їх вакцинуватися - і тоді вони будуть здорові.

Читайте також"Це сюр": у Києві лікарка не могла потрапити на роботу через марш "антивакцинаторів"За словами Арахамії, пікетувальники, які всі були без масок, не розуміють ризики, під які потрапляють. Він вважає, що всім цим людям, котрі були на мітингах в урядовому кварталі, треба піти "в ковідну лікарню, і тоді половина з них піде і щось почне думати".

Арахамія зазначив, що, коли чує від людей, що ковіду не існує, то йому з такими людьми навіть не хочеться розмовляти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, у центрі Києва проходила акція противників обов'язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому кварталі.

Коронавірус в Україні

За минулу добу 2 листопада в Україні виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк