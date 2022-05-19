Компромісів шляхом здачі української території не буде, запевнив він.

Компромісу з Росією та окупації нею частини України для "умиротворення" не буде - окупанти повинні повністю піти з нашої країни.

Про це заявив в ефірі 24 каналу радник глави ОП Олексій Арестович, додавши, що мови про будь-яке примирення з ворогом зараз йти не повинно.

"Єдиний варіант примирення - це російська капітуляція, виведення військ і розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави", - заявив Арестович.

Він підкреслив, що це умови не тільки президента і керівництва країни, а й дипломатів, а також міжнародних партнерів України - США і Великобританії.

"У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії та викиду з України всіх ворожих солдатів", - додав Арестович.

На думку радника глави ОП, деякі країни хочуть повторити Мінські угоди, в тому числі закликаючи припинити вогонь будь-якою ціною.

"Ніякого варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати домовлятися, але бачимо, які різнобічні процеси йдуть в Європі. Вони часом будуть коливатися, тому що це європейська школа політики", - розповів Арестович, додавши, що між РФ, Францією і Німеччиною може вестися певна гра на тристоронньому рівні. Таку поведінку він називає дивною позицією.

Раніше Арестович заявив, що війна з Росією навряд чи закінчиться до осені.