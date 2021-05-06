Росіяни сподіваються на помилки української влади, зазначив експерт.

Президент РФ Володимир Путін попри заяви про відведення військ від кордону з Україною не відмовляється від агресивних планів щодо неї.

Таку думку висловив відомий американський політтехнолог-республіканець Дейн Уотерс, пише "Апостроф".

Він спрогнозував, що РФ не йтиме на зниження ескалації на Донбасі.

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"Але сьогодні мене набагато більше турбує те, що відбувається в Чорному морі - росіяни його перекрили. Мені здається, що це такий багаторівневий підхід: вони застосовують психологічну зброю, сподіваючись, що помилки українського уряду дадуть їм виправдання для нападу; економічно вони завдають шкоди Україні, обмежуючи доступ до портів, вільну торгівлю, і звичайно, є "опозиційні" партії в Україні, які створюють політичний хаос і дестабілізують ситуацію", - зазначив Уотерс.

Путін, за його словами, втручається у внутрішні справи багатьох країн, у тому числі України, Ємену, Сирії, щоб показати, що він здатний вирішувати конфлікти, навіть якщо сам же їх і створює, і влаштувати торг.

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Автор: Юрій Годован