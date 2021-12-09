Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає анонімні джерела, на які Associated Press посилалось, пишучи про позицію Вашингтона щодо перспектив членства України в НАТО, "ненадійним фундаментом" для формування точки зору.

Про це він заявив у коментарі Ліга.net.

"Самі припущення, що позиція будь-якої сторонньої держави може зупинити НАТО на якийсь термін у вирішенні своїх питань, це вже певний удар по репутації НАТО і суверенним правам його членів і партнерів", – сказав Подоляк.

Подоляк вважає, що неможливо виставити якийсь часовий, політичний чи юридичний бар’єр, що обмежує побудову відносин НАТО і незалежних держав.

Читайте такожПереговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний час"І тим більше Україна у своїх зовнішньополітичних ініціативах або діях керується виключно власними прагматичними цілями", – підсумував він.

Що передувало

Сьогодні на сайті Associated Press з’явилась стаття про наміри Вашингтона знизити ризики повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З посиланням на анонімне поінформоване джерело, автори матеріалу писали, що деякі з офіційних осіб Держдепу США попередили Київ про малоймовірні перспективи вступу країни в НАТО "у найближчі 10 років".

У гарантіях невступу України в НАТО зацікавлений особисто Путін

30 листопада російський президент Володимир Путін, коментуючи інформацію про підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну, сказав, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

Путін послався на військові навчання НАТО й України в Чорному морі, нібито переймаючись, що на бомбардувальниках могла бути ядерна зброя.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", – відповів Путін.

Водночас Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

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Автор: Яна Ставська