Президент Сирії колись називав себе реформатором, виграв час завдяки жорстким репресіям, але зрештою поступився численним ворогам.

Ніколи не очікувалося, що Башар Асад правитиме Сирією. Ця посада була призначена для його старшого брата Безіла, який навчався на військового командира, тоді як Башар - на офтальмолога. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Автори зазначають, що також не очікувалося, що Асад стане останнім представником деспотичної династії своєї родини, яка правила у Сирії 54 роки.

Спочатку позиціонуючи себе як модернізатора економіки Сирії, Асад розпочав жорстокі репресії, коли протестувальники вийшли на вулиці. Насильство розв’язало громадянську війну, яка знищила цілі міста, змусила залишити домівки більше половини населення, змінила баланс сил у регіоні та викликала хвилі біженців, прибуття яких до Європи допомогло підігріти антимігрантські настрої.

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Репресії відстрочили кінець більш ніж на десятиліття, але врешті викликаний гнів і утиски прирекли його правління.

"Якби я мав описати його, я б сказав, що він привітний і непоступливий. Він увійде в історію як жорстокий диктатор, який втягнув свою країну в жахливо руйнівну і криваву громадянську війну. Це завжди буде його спадщиною", - сказав Роберт Форд, колишній посол США в Сирії.

Башар Асад є другим сином Хафеза Асада, військового офіцера, який керував державним переворотом у 1970 році та правив Сирією майже 30 років. Молодшому Асаду, який народився в Дамаску, було лише 5 років, коли його батько прийшов до влади. Затиснутий між більш харизматичними братами та сестрами, які рано виявили інтерес до війська та політики, Асад був лагідною дитиною, яка цікавилася наукою та медициною.

Він був підлітком, коли його батько придушив повстання заборонених Братів-мусульман, зруйнувавши місто Хама та вбивши десятки тисяч людей. Це був жахливий план того, як режим Асада ставитиметься до опозиції.

Молодий чоловік, який часто дивився в підлогу, вітаючись з незнайомцями, Асад навчався у Французькому ліцеї в Дамаску та вивчав медицину в Дамаському університеті. У 1980-х роках він переїхав до Лондона, щоб стати офтальмологом, натхненний здатністю науки дарувати людям зір.

Вивчаючи медицину у Великобританії, він познайомився з Асмою Ахрас, сирійською банкіркою, яка народилася в Лондоні, і одружився з нею. Тим часом, повернувшись у Сирію, Безіл їздив на спортивних автомобілях і дослужився до звання полковника в елітному армійському підрозділі.

Коли в 1994 році Безіл загинув в автокатастрофі, Башар полетів до Дамаска, де у віці 29 років йому доручили роль імовірного спадкоємця. Виступаючи на похоронах Безіла, він читав роздрукований текст:

"Мій любий брате Безіле, я не можу зрозуміти твою смерть або знайти слова, щоб описати її".

"Я думаю, що він завжди вважав себе невідповідним в очах свого батька. Тож дещо з цього, без сумніву, сприяло його потребі довести, що він сильний", - сказав старший американський дипломат в адміністраціях Клінтона, Буша та Обами Денніс Росс".

Щоб підготувати його до влади, з Асадом працювали військові. Після смерті його батька в 2000 році парламент Сирії вніс поправки до конституції, щоб дозволити особам молодше 40 років ставати президентом. На той момент Асаду було 34 роки. Він переміг на президентських виборах, отримавши 99,74% голосів. На дивно: його прізвище було єдиним у бюлетенях.

У березні 2011 року протестувальники заполонили вулиці Дамаска, Алеппо та інших міст Сирії. Сили безпеки Асада відкрили вогонь по натовпу. Коли протести переросли в збройне повстання, він збільшив ставки, звернувшись до тактики, яка включала атаки з використанням хлору та зарину, викрадення активістів опозиції та використання бочкових бомб — саморобної вибухівки, яку солдати режиму скидали з літаків і гелікоптерів на анклави повстанців. За даними Всесвітньої продовольчої програми, війська Асада взяли в облогу повстанські міста, змушуючи мирних жителів їсти траву, щоб вижити.

Асад повернув собі близько двох третин території країни після смертоносної військової кампанії, підтриманої російською авіацією та збройними формуваннями союзників Ірану, такими як ліванська "Хезболла".

Багато повстанців були обмежені невеликим анклавом, притиснутим до турецького кордону, де проживали 2 мільйони переміщених осіб, багато з яких перебували в таборах. Останній великий наступ Росії та режиму завершився у 2020 році. За роки бойових дій було вбито сотні тисяч сирійців, близько 12 мільйонів були змушені залишити власні домівки.

Башар Асад - останні новини

У неділю, 8 грудня, російські ЗМІ повідомили, що президент Сирії Башар Асад із членами сім'ї втік до Москви, при цьому РФ надала йому притулок. Раніше повідомлялося, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.

Інформацію про ймовірне перебування Асада у Москві підтвердили у Білому домі. Зокрема, президент США Джо Байден виступив із промовою щодо падіння режиму Асада, назвавши це "фундаментальним актом справедливості для сирійського народу".

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