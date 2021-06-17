Це точно була історія кохання, а не переконань, коментує батько стосунки своєї доньки та Романа.

Батько росіянки Софії Сапеги, яку 23 травня затримали в мінському аеропорту разом з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, звернувся до Олександра Лукашенка.

Записав ролик Сапега напередодні візиту Лукашенка у Приморський край.

«Я хотів би звернутися до вас, як батько до батька. Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя, вистачить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка людина зі здоровим глуздом розуміє, що Софія опинилася не в тому місці й не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем це була звичайна дівчина, на момент протестів у Мінську вона була в Литві. І якщо вона робила щось в той момент, як познайомилася з Протасевичем… це точно була історія кохання, а не переконань», – заявив Сапега.

Він припустив, що донька могла просто допомагати Роману у його роботі (журналістом – ред.).

«Олександре Григоровичу, як батько батька, я прошу вас про особисту зустріч, я готовий принести та привезти вам усі необхідні гарантії того, що моя донька більше не буде втягнута у протиправні дії», – додав чоловік.

Також батько Софії просить губернатора Приморського краю сприяти в організації цієї зустрічі, щоб помилувати дівчину.

Софію Сапегу затримали з опозиціонером Романом Протасевичем у мінському аеропорту 23 травня. Заради арешту журналіста Лукашенко підняв у небо винищувач, щоб посадити пасажирський літак Ryanair.

Протасевичу інкримінують організацію масових заворушень. Під час допиту обидва начебто зізналися в участі протестів у Білорусі в серпні 2020 року.

Софія Сапегу, яку взяли під варту на 2 місяці, заявила про начебто причетність до адміністрування спільноти у Telegram, куди зливають дані силовиків.

Низка країн світу засудили дії Білорусі, а західні авіакомпанії відмовилися виконувати польоти над республікою на знак протесту проти незаконної посадки лайнера.

Роман Протасевич – білоруський журналіст та один зі засновників найбільшого в республіці Telegram-каналу NEXTA, який висвітлює політичну ситуацію в країні, а у серпні 2020-го координував дії активістів.

Протести в Білорусі перейшли в гарячу фазу після оголошення результатів президентських виборів торік у серпні. За даними ЦВК, перемогу у виборчій гонитві начебто здобув Олександр Лукашенко, проте громадськість заявила про фальсифікацію підрахунку голосів.

Світ не визнає за Лукашенком статусу голови держави, Європа ввела санкції проти причетних до силових розгонів і вбивств мітингувальників. Політичні переслідування учасників торішніх протестів тривають у Білорусі дотепер.

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Автор: Яна Ставська