Байден також поділився деталями приїзду до Вашингтону Меркель.

Президент США Джо Байден після досягнення з Німеччиною домовленостей щодо запуску російського проекту "Північний потік-2" пояснив рішення не перешкоджати добудові трубопроводу санкціями.

Про це пише CNN.

Він зазначив, що будівництво має повністю завершене.

"Проект "Північний потік" завершений на 99%. Думка про те, щоб щось сказати чи зробити, зупинити його, була неможливою", – відповів американський глава.

Читайте такожЗеленського запросили відвідати Білий дім: він відповівБайден поділився деталями приїзду до Вашингтону німецької канцлерки Ангели Меркель.

"Але у мене, як ви знаєте, були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель. І вона працює і з урядом Німеччини з приводу зобов’язання, яке передбачає, що, якщо Росія докладе усі зусилля, щоби свідомо зробити Україні боляче чи іншим країнам, вона відповість", – додав Байден.

Ввечері 21 липня США та Німеччина досягли домовленостей по російському газопроводу "Північний потік - 2". Президента України Володимира Зеленського найближчим часом запросять у Вашингтон.

Згідно з домовленістю, Німеччина зобов'язується домогтися продовження угоди між Києвом і Москвою, яка закінчується у 2024 році, щодо транзиту російського газу ще на 10 років.

Крім того, США і Німеччина допоможуть Україні з диверсифікацією джерел енергоресурсів. На ці цілі країни виділять конкретні суми.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Яна Ставська