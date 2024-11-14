Серед головних тем буде війна в Україні.

Президент США Джо Байден, який скоро покине свою посаду, планує провести останню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як пише Голос Америки з посиланням на високопосадовця Білого дому, Байден хоче порушити питання підтримки Пекіном війни РФ проти України та залучення військ КНДР до військових дій.

Крім того, очільники країн обговорять співпрацю між США та Китаєм, відновлення зв’язків між військовими, спільну боротьбу з глобальною кризою, спричиненою фентанілом, а також ризики, пов'язані зі штучним інтелектом.

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При цьому, пише видання, президент США хоче донести до Китаю "глибоку стурбованість", яку викликає підтримка Пекіна війни в України. На думку співрозмовника, Вашингтону потрібно буде знайти спосіб врегулювати відносини з Китаєм..

"Росія, проблеми у [Тайванській] протоці, Південнокитайське море та кіберсфера – це питання, про які наступна адміністрація повинна буде ретельно подумати, тому що це сфери глибоких політичних розбіжностей з Китаєм, і я не очікую, що вони зникнуть", – додав він.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як писав WSJ, розгортання північнокорейських військ у Росії неприйнятне для Китаю, оскільки Пекін може побоюватися, що конфлікт "тепер перетвориться на міжконтинентальну війну".

На думку екс-очільника МЗС України, Китай наразі має бути дуже незадоволений діями КНДР, а саме тим, що країна перекинула свої війська на територію РФ для участі у війні.

Atlantic Council зазначав, що Китай опинився в складній ситуації через війська КНДР у Росії. Нагнітаючи напруженість у відносинах із Заходом, Сі лише завдає шкоди економіці Китаю і ускладнює його геополітичні амбіції.

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