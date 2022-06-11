За словами американського лідера, у цьому "не було жодних сумнівів", але Зеленський "не хотів цього чути, і багато людей теж".

Президент США Джо Байден заявив, що американська розвідка намагалася попередити Україну про неминучу небезпеку вторгнення Росії, але президент України Володимир Зеленський "не хотів цього чути".

Про це він сказав під час заходу в Лос-Анджелесі, повідомляє Voice of America.

"Нічого подібного не відбувалося з часів Другої світової війни. Знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав: у нас є дані, щоб підтвердити, що він — маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна — збирався вийти за межі кордону", — сказав Байден.

За словами американського лідера, у цьому "не було жодних сумнівів", але Зеленський "не хотів цього чути, і багато людей теж".

Раніше Зеленський, розвідка та інші високопосадовці заявляли, що в Україні бачили підготовку РФ до вторгнення, але несподіваними стали "обсяг і зухвалість".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, очікувалося, що Росія нападе 22 лютого, а не 24 лютого, але про точну дату попередити українців не могли "з міркувань безпеки".

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