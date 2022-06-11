На думку президента, за таких умов, це міг би бути "невеличкий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії", але Україна б тоді зберегла значну кількість своїх людей.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби навіть Україна була членом НАТО, усе одно відбулася б "битва за незалежність України".

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

Відповідаючи на запитання щодо того, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО та швидко отримали певну потужну відповідь, на відміну від України, Зеленський зазначив: "Я дуже радий за Фінляндію і Швецію. Я вважаю, що це дуже дорослий вибір. Єдине, що, на жаль, цей вибір був через те, що почалася війна в Україні. Але вважаю, що ця агресія призвела і до таких рішень цих дуже поважних країн, їх лідерів і найголовніше - їх суспільства".

Він висловив упевненість, що таке рішення допоможе Фінляндії та Швеції захистити свій народ у разі російської агресії або будь-якої агресії будь-кого, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність і права людини.

"Україна хотіла цього (вступу до НАТО - УНІАН) до вторгнення. Україна хотіла цього до початку війни ще у 2014 році... Що я відчуваю? Я можу вам сказати тільки одне: відчувати за ті чи інші невдалі кроки повинні ті, хто так крокували, так ходили. Я відчуваю, що нам могли правильні вчасні рішення тих чи інших інституцій зберегти велику кількість людей живими, які загинули через цю війну, через вже два етапи цієї кривавої частинки нашої історії", - зауважив Зеленський.

На його думку, якби Україна була членом Альянсу, то битва за її незалежність усе одно б відбулася.

"Якщо б Україна була в НАТО, я впевнений, усе одно була б битва за незалежність України. Але було б по-іншому. Мені так здається. Не було б стільки втрат, міг би бути якийсь невеличкий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їх непогодження, тощо. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", - сказав глава держави.

Війна в Україні та НАТО:

19 травня 2022 року Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що не виключає, що війна в Україні може поширитися на сусідні країни.

30 травня стало відомо про те, що Польща планує збільшити витрати на оборону, оскільки поляки побоюються нападу Росії.

9 червня 2022 року в ЄС почалися наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО.