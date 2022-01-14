В уряді США також зазначили, що готові надати Україні всю необхідну для відновлення допомогу.

Президента США Джо Байдена поінформували про кібератаку на урядові сайти в Україні, Сполучені Штати здійснюють оцінку цих наслідків.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Раду національної безпеки США.

"США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною та запропонували нашу підтримку під час розслідування Україною наслідків та характеру (кібератаки) та відновлення після інцидентів", - йдеться в повідомленні.

"Зараз ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом з українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється. Ми будемо консультуватись з союзниками та партнерами, включно з Україною щодо цієї ситуації", - заявили в Білому домі.

В уряді США також зазначили, що готові надати Україні всю необхідну для відновлення допомогу.

Читайте такожЗеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з ПутінимЯк повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.

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