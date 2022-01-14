Екс-голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна зараз знаходиться в зоні ризику, позбувшись підтримки США і залишившись один на один з Європою у вирішенні питання із запуском російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це Коболєв сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ми не можемо впливати на енергетичну кризу в Європі, але ми можемо впливати на просування проекту "Північний потік-2". Будівництво даного проекту - один з головних факторів, чому Росія себе так веде. Путін відчув запах крові і сушить європейський ринок", - переконаний Коболєв.
Читайте такожСенат США підготував санкції проти Росії в разі її вторгнення до УкраїниНа його думку, може статися так, що якщо взимку Україна захоче купувати газ в Європі, то його банально може не опинитися в країнах ЄС або його не стануть продавати.
"Ми увійшли в зону ризику і зараз втратили підтримку нашого союзника, Білого дому. Без підтримки США ми можемо залишитися віч-на-віч з європейським інфантилізмом. І тоді баланс стане загрозою", - заявив він, нагадавши, що вчора Сенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2".
Коболєв зазначив, що ані відбір з труби, ні націоналізація транзитного газу неприпустимі.
"Це дасть карти в руки Путіну. Україні зараз треба терміново домовлятися з трейдерами, щоб ті не відводили газ з наших сховищ", - упевнений Коболєв.
Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доля російського газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.
Якщо ж Росія піде на деескалацію конфлікту, рішення про запуск "Північного потоку-2" прийматимуть європейський і німецький регулятори.