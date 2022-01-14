Екс-глава НАК "Нафтогаз" впевнений, що Україна зараз знаходиться в зоні ризику.

Екс-голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна зараз знаходиться в зоні ризику, позбувшись підтримки США і залишившись один на один з Європою у вирішенні питання із запуском російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Коболєв сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми не можемо впливати на енергетичну кризу в Європі, але ми можемо впливати на просування проекту "Північний потік-2". Будівництво даного проекту - один з головних факторів, чому Росія себе так веде. Путін відчув запах крові і сушить європейський ринок", - переконаний Коболєв.

Читайте такожСенат США підготував санкції проти Росії в разі її вторгнення до УкраїниНа його думку, може статися так, що якщо взимку Україна захоче купувати газ в Європі, то його банально може не опинитися в країнах ЄС або його не стануть продавати.

"Ми увійшли в зону ризику і зараз втратили підтримку нашого союзника, Білого дому. Без підтримки США ми можемо залишитися віч-на-віч з європейським інфантилізмом. І тоді баланс стане загрозою", - заявив він, нагадавши, що вчора Сенат США відхилив проект санкцій проти "Північного потоку-2".

Коболєв зазначив, що ані відбір з труби, ні націоналізація транзитного газу неприпустимі.

"Це дасть карти в руки Путіну. Україні зараз треба терміново домовлятися з трейдерами, щоб ті не відводили газ з наших сховищ", - упевнений Коболєв.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доля російського газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Якщо ж Росія піде на деескалацію конфлікту, рішення про запуск "Північного потоку-2" прийматимуть європейський і німецький регулятори.

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