Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" як національна компанія має всі можливості для забезпечення потреб населення.
Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Продаючи газ за ціною 7,42 грн/кубометр для населення, робимо так, що ціна на газ цієї зими не підніметься, як би цього не хотіли політики, охочі створити паніку серед населення", - заявив він.
Він зазначив, що щодо бюджетних організацій, ситуація складна.
"Тимошенко показувала платіжку з високими тарифами - від приватної компанії. Проблема в тому, що у нас ринок газу, за цей закон голосувала фракція Юлії Володимирівни ("Батьківщина" – ред.), за законом всі купують газ на ринку. Відповідно, приватні недержавні компанії виставляють свої ціни. Ми робимо так, щоб бюджетні організації купували газ у надійних постачальників, як "Нафтогаз", щоб вони купували у надійних компаній за ціною в 2-3 рази нижче поточної спотової або місячної (13,7 грн/кубометр без ПДВ з транспортуванням, 16,8 грн/кубометр і ПДВ з транспортуванням), а не 30-40 грн за кубометр", - розповів Вітренко.
Також він заявив, що для населення питання безперебійного опалювального сезону вирішується Кабміном і "Нафтогазом".
"Люди можуть бути впевнені, що будуть забезпечені газом. Що стосується інших, ми зробимо все, спокійно і надійно, так, щоб всі були з газом. При цьому ми будемо намагатися розвивати економіку, без шкоди незалежності і інтегруючись в Європу", - додав Вітренко.
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Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна-інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більше половини газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.