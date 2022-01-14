Для населення питання безперебійного опалювального сезону вирішується Кабміном і "Нафтогазом".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" як національна компанія має всі можливості для забезпечення потреб населення.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Продаючи газ за ціною 7,42 грн/кубометр для населення, робимо так, що ціна на газ цієї зими не підніметься, як би цього не хотіли політики, охочі створити паніку серед населення", - заявив він.

Він зазначив, що щодо бюджетних організацій, ситуація складна.

"Тимошенко показувала платіжку з високими тарифами - від приватної компанії. Проблема в тому, що у нас ринок газу, за цей закон голосувала фракція Юлії Володимирівни ("Батьківщина" – ред.), за законом всі купують газ на ринку. Відповідно, приватні недержавні компанії виставляють свої ціни. Ми робимо так, щоб бюджетні організації купували газ у надійних постачальників, як "Нафтогаз", щоб вони купували у надійних компаній за ціною в 2-3 рази нижче поточної спотової або місячної (13,7 грн/кубометр без ПДВ з транспортуванням, 16,8 грн/кубометр і ПДВ з транспортуванням), а не 30-40 грн за кубометр", - розповів Вітренко.

Також він заявив, що для населення питання безперебійного опалювального сезону вирішується Кабміном і "Нафтогазом".

"Люди можуть бути впевнені, що будуть забезпечені газом. Що стосується інших, ми зробимо все, спокійно і надійно, так, щоб всі були з газом. При цьому ми будемо намагатися розвивати економіку, без шкоди незалежності і інтегруючись в Європу", - додав Вітренко.

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Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: