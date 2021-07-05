Депутат також анонсував свою нову "авторську телепрограму на одному регіональному телевізійному каналі".

Депутат Одеської міської ради від партії ОПЗЖ Володимир Корнієнко отримав посвідчення журналіста від Національної спілки. Однак жодних його публікацій у відкритому доступі знайти не вдалося.

Як пише "Детектор Медіа", про отримання посвідчення сам Володимир Корнієнко написав на сторінці у Facebook. Він виклав відповідні фото посвідчення і членського квитка.

Як написав Корнієнко, стати членом НСЖУ його запросили друзі. Він пообіцяв, що боротиметься за права громадян, як робив це і раніше.

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"Журналіст – це стан душі!!! Вдячний друзям і однодумцям, які запросили стати членом великої родини журналістської спільноти!" – написав депутат.

У коментарях Володимира Корнієнка попросили надати тексти, які свідчать про його журналістську роботу. Депутат відповів, що їх можна пошукати, бо їх "достатньо". До того ж він анонсував власну авторську програму на одному з регіональних каналів.

Натомість журналістам з "Детектору медіа" не вдалось знайти жодної публікації Володимира Корнієнка. А у коментарях він жодного тексту так і не представив.

Як свідчать дані Одеської міської ради, Володимир Корнієнко - чинний депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ. Закінчив Одеський національний політехнічний університет і за фахом є інженером комп'ютерних систем. Був членом Молодіжної ради від, обіймав посаду заступника голови комісії по взаємодії з місцевою радою та виконавчим комітетом. У квітні 2020 року ввійшов до складу депутатської групи ОПЗЖ. У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської міськради восьмого скликання.

Довідка УНІАН. Національна спілка журналістів України є національною всеукраїнською творчою спілкою, що об’єднує журналістів та інших працівників ЗМІ які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю. Мета спілки – сприяти розвитку журналістики в Україні та захищати соціальні, економічні, творчі інтереси журналістів. Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року. При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.

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Автор: Вікторія Гордієнко