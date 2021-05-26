Попри невдоволення в партії, Хабек не відмовився від своїх слів про зброю для української армії й пояснив, що саме мав на увазі.

В червні німецька партія «Зелених» збиралася затвердити передвиборчу програму. Але тепер слова її лідера Роберта Хабека створили проблеми. Адже він фактично відступив від традиційної пацифістської позиції своєї політичної сили.

«На мою думку, Україні важко відмовити в зброї для самооборони, зокрема, в оборонному озброєнні», - цитує слова Хабека видання Bild. Такий коментар він озвучив під час візиту в Україну, в ході якого побував на передовій війни.

Лідера «Зелених» після цього розкритикували не лише політики від СДПН і «Лівих». Окремі однопартійці теж дистанціювалися від Хабека. Колишній лідер «Зелених» Юрген Тріттін відкинув пропозицію зробити виключення для української армії.

Читайте такожУ питанні сприйняття України в Німеччині є прірва між суспільством і владою - посол«Експорт озброєння Україні суперечить нашому принципу, який вимагає відмовитися від експорту зброї в зони війни», - наголосив Тріттін.

Однак, Хебек не відмовився від своїх слів. Натомість він запропонував більш детальне пояснення, що саме мав на увазі.

«Україна воює не лише за себе, вона захищає безпеку Європи. І вона лишилася сама», - пояснив Хебек, додавши, що мав на увазі експорт «приладів нічного бачення, засобів розвідки, засоби утилізації боєприпасів, а також технології для транспортування й лікування поранених».

«Я говорив про Україну, про конкретну ситуацію, про анексію Криму й обстріли солдатів», - наголосив лідер «Зелених».

Він підкреслив, що не закликав до постачання зброї іншим країнам. Водночас, він виключив можливість вступу України в НАТО у найближчому майбутньому.

«Ні, просто зараз не можна цього робити. НАТО не готовий. Це призведе до загострення ситуації. Україні потрібно набратися терпіння», - порадив він.

Вибори в Німеччині: що відомо

Федеральні вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня. Нинішній канцлер Ангела Меркель під час новорічного звернення оголосила, що не збирається брати в них участь.

Німецькі ЗМІ пишуть, що у партії "Зелених" є хороші шанси увійти в новий уряд. Згідно з опитуваннями, політична сила на другому місці в політичній гонці. Вона відстає від правлячої ХДС/ХСС на 3-5%.

Кандидатом на посаду канцлера Німеччини від "Зелених" стала Анналена Бербок. Вона жорстко критикує російську агресію проти України і виступає проти завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід української ГТС.

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Переклад: Лесь Димань