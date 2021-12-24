Дипломат каже про повну радикалізацію України щодо Білорусі.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що позиція Олександра Лукашенка щодо статусу анексованого Росією Криму залежить від відносин Лукашенка з українською владою.

Як пише "Радіо Свобода", про це дипломат сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Від позиції України залежатиме позиція президента Республіки Білорусь. Ми бачимо, що за останні півтора року Україна повністю радикалізувалася щодо Республіки Білорусь, тому всі подальші дії президента… будуть кроками у відповідь на дії української влади", – сказав Сокол.

Він додав, що Білорусь "ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України, але ми повинні виходити з реальної політики".

"Олександр Григорович визнає чи не визнає, поїде він туди (до Криму) чи ні – залежить лише від дій української влади", – зазначив Сокол.

Висловлювання Лукашенка стосовно Криму

30 листопада Олександр Лукашенко заявив, що "Крим де-факто і де-юре став російським" після невизнаного ООН, Євросоюзом, США, Україною та їхніми союзниками так званого "референдуму" 2014 року. Лукашенко також заявив, що має намір відвідати Крим і має домовленість щодо цього з президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому Лукашенко уточнив, що раніше не визнавав анексований Крим "російським" через Будапештський меморандум.