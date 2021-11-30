Лукашенко каже, що Путін пропонував йому відвідати окупований Крим.

Олександр Лукашенко назвав окупований Росією Крим "російським".

Про це він заявив в інтерв’ю одіозному кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову.

"Крим, де-факто (я тоді ще сказав) – це російський Крим. Тоді, здається, не пам’ятаю, чи був референдум. Після референдуму і де-юре Крим став російським. І моє відвідування Криму, на що маю повне право, під чиїм воно там протекторатом, управлінням і чий би не був Крим… Це і мій Крим", – заявив Лукашенко.

Політик додав, що Путін під час прогулянки на катерах пропонував йому "якось махнути" на півострів.

"Я кажу: ну і показав би мені Крим! Немає питань. Тільки давай, кажу, літаком, а не на цьому човні. Путін мені багато розповідав про нинішню базу військово-космічних сил у Севастополі… Дуже багато. Я відповів: ну, коли запросиш – тоді й полетимо", – поділився одіозний політик.

Лукашенко переконаний, що його "визнання" Криму за Росією нібито повністю легітимізує окупацію Росією українського півострова.

"Якщо вже президент туди приїхав уже з президентом Росії, слухайте, які ще можуть бути визнання?! Ні для мене, ні для Путіна це не секрет. Ба більше, це питання, якого не існує", – заявив Лукашенко.

Як писав УНІАН, у цьому ж інтерв’ю Лукашенко відповів, що готовий розмістити на території Білорусі російську ядерну зброю услід за можливим розміщенням такої зброї НАТО у Польщі.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Яна Ставська