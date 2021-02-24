Конфлікт спровокував депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик.

У середу, 24 лютого, в Харкові на черговій сесії міськради сталася бійка між депутатами.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Конфлікт спровокував депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик. В ході виступу, який він проводив російською мовою, депутат назвав події Революції Гідності "озброєним державним переворотом".

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Після цього до трибуни вийшли кілька десятків депутатів і силою відтіснили Лесика від мікрофона. Один з депутатів заїхав Лесику ліктем у вухо, після чого той відступив. Конфлікт продовжився біля президії міськради - депутати кричали й штовхалися.

Секретар міськради Ігор Терехов закликав усіх до порядку і запропонував Лесику повернутися в зал. Той відмовився, заявивши, що має намір закінчити виступ.

У підсумку Терехов позбавив Лесика слова. Депутати зустріли це рішення оплесками.

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Автор: Денис Прядко