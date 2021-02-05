За словами секретаря РНБО, матеріали для рішення про санкції щодо каналів збирали 8 місяців.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що рішення про блокування телеканалів «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK» відмінити неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Санкції проти російської пропаганди».

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За словами секретаря РНБО, робота над рішенням щодо цих санкцій розпочалася ще влітку минулого року. "Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інформації. Це суто пропагандистська машина Російської Федерації, і більше того, коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, у який спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, – нам стало зрозуміло, що це дуже небезпечна ситуація для безпеки України", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що ці три канали "чинили інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула РФ з використанням своїх поплічників".

"І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали стосовно діяльності цих осіб, безпосередньо на території Російської Федерації, до того часу, поки ми не зібрали це у єдиний пул – ми не могли прийняти рішення. Тоді б ми з вами наразилися на певну небезпеку відміни таких рішень. Ці рішення відмінити вже неможливо, тому що ще раз наголошую, – те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців... матеріали, вони були реалізовані в той час, коли вони були готові. Тому ніякої конспірології, що це відбулося за якимось замовленням, що хтось комусь телефонував – це повна нісенітниця", - наголосив Данілов.

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2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії «ОПЗЖ» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти цих телеканалів є юридично вмотивованим і було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

4 лютого стало відомо, що двоє осіб оскаржили у Верховному суді блокування телеканалів «NewsOne», «112 Україна» і «ZIK».

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Автор: Віталій Саєнко