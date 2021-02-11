Також парламентарії пропонують призупинити акредитацію технічних працівників цих ЗМІ.

Народні депутати пропонують тимчасово призупинити акредитацію для роботи у Верховній Раді журналістів телеканалів, що потрапили під санкції - "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Читайте такожУкраїнці продовжують довіряти Зеленському та Кличку найбільше – новий рейтингЯк передає кореспондент УНІАН, у парламенті зареєстровано проект постанови "Про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади України, щодо яких застосовано санкції указом президента України № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№ 5057).

Серед авторів проекту багато депутатів з фракції "Європейська солідарність", зокрема, Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, з фракції "Голос" - Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, з групи "За майбутнє" - Ігор Гузь.

На даний час текст проекту постанови недоступний.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Автор: Надя Пришляк