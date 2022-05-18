Європейський Союз розглядає можливість використання доходів від активів, вилучених у підсанкційних росіян, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Згідно із документом, який опинився у розпорядженні ЗМІ, виконавчий орган ЄС пропонує фінансовий пакет у координації з союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити фінансову прірву України у розмірі $15 мільярдів протягом наступних трьох місяців.
Комісія запропонує Києву кредити на суму від €7 до €9 мільярдів для фінансування нагальних законопроєктів уряду, як частину пакету, що ще обговорюється. Згідно з проєктом пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позики, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть виплати відсотків.
Проєкт "Відбудуй Україну"
Для довгострокової реконструкції комісія запропонує створити програму під назвою "Відбудуй Україну", куди будуть направлено всі ресурси.
У рамках цієї ініціативи ЄС буде досліджувати використання конфіскованих активів у російських осіб, які потрапили під санкції після початку війни в Україні. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив в інтервʼю кільком європейським ЗМІ про готовність Берліну розглянути можливість арешту резервів російського центрального банку за кордоном і використати ці гроші для фінансування реконструкції.
За словами джерел видання, проєкт реконструкції може сягати трильйон євро (1,1 трлн доларів).
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