Скоріше за все, це приватний візит.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, великий друг України Борис Джонсон приїхав у Бучу Київської області.

Як повідомляє низка місцевих Телеграм-каналів, Джонсона помітили в одному з районів міста у супроводі охорони. Він кілька хвилин поспілкувався з українцями, які його впізнали, а потім сів в автівку та поїхав.

Скоріше за все, візит Джонсона в Україну є приватним, адже зараз він не обіймає жодну офіційну посаду.

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За даними Reuters, Джонсон також відвідав Бородянку.

Бориса Джонсона та війна в Україні

Борис Джонсон - великий друг України, який з початку повномасштабного вторгнення активно опікувався питаннями допомоги Україні. Цієї позиції він дотримувався протягом свого перебування на посту премʼєр-міністра Великої Британії та навіть після відставки.

У колонці для WSJ він написав, що війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента Володимира Путіна. Він наголосив, що українців тероризують ракетами і безпілотниками, і світ не повинен продовжувати лише спостерігати за цим.

13 січня британське видання The Guardian повідомляло, що екс-прем’єр-міністр Великої Британії планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського. Водночас офіційної інформації про поїздку не було, прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

Мер Києва Віталій Кличко вручив Джонсону нагороду від української столиці – звання почесного громадянина міста Києва.

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