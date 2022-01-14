За його словами, те, хто саме стоїть за хакерською атакою, наразі невідомо, але "ми можемо здогадатися".

В Євросоюзі мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає радіо Свобода. За його словами, те, хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо, але "ми можемо здогадатися".

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися… Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки у мене немає доказів, але ми можемо здогадатися", – сказав Боррель журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, що сталася в ніч на 14 січня, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові веб-сайти й інфраструктуру в минулому.

Кібератака на українські урядові сайти

У ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.