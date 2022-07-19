Наразі потрібні спеціалісти не з мирного часу, а ті хто демонструють комфортність роботи у військових умовах.

Президент України Володимир Зеленський після 100 днів війни вирішив оновити команду, наразі в нього триває "кадровий період".

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, пише Forbes.

"Все почалося з колишніх міністра аграрної політики Романа Лещенко та омбудсмена Людмили Денісової, які відверто не впоралися з викликами війни. Це ще не всі кадрові зміни. Піком стане заміна восени премʼєр-міністра та перезавантаження Кабміну. Наразі потрібні спеціалісти не з мирного часу, а ті хто демонструють комфортність роботи у військових умовах. Це буде нова головна умова нових кадрових призначень", - прогнозує він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Разом з тим сьогодні, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедіктової і Баканова поки мова не йде.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

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