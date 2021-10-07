Колишній спікер парламенту каже, що на "пенсію" він не збирається.

Відкликаний з посади голови Верховної Ради України Дмитро Разумков натякнув на президентські амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи залишатиметься він тепер позафракційним депутатом, чи може відбутися складення ним мандату, чи він уже планує будувати команду, яка піде на парламентські та президентські вибори, Разумков зазначив, що ще до обрання його головою ВР говорив, що будуватиме команду.

"І всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюся... Я буду рухатись вперед", - сказав він.

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Водночас, на запитання щодо його президентських амбіцій, Разумков зауважив, що раніше всі казали, що "з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом".

"Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. А далі подивимось", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України.

За відкликання Разумкова з посади спікера парламенту проголосували 284 народних депутатів.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" – 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" – 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя".

Автор: Таня Поляковська