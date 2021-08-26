Ющенко зазначив, що це було принизливе рішення, по якому, як він сподівається, нині багато хто в Європі сильно пошкодував.

Колишній президент України Віктор Ющенко назвав найважчими своїми переговорами за час його президентства саміт Північноатлантичного альянсу у Бухаресті в 2008 році. Саме тоді там не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це заявив Ющенко виданню "Українська правда". "Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства", - розповів екс-президент.

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Проте, розповів він, коли почалася дискусія по українському питанню, то побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України.

"Дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій. І це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував", - зазначив Ющенко.

Крім цього, Ющенко порадив, що ніколи не потрібно недооцінювати Росію. "Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію", - зазначив він.

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Автор: Ірина Погоріла