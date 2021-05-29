Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можлива присутність російської армії на території Білорусі створюватиме великий виклик для України.

У Вільнюсі 31 травня керівники органів з національної безпеки України, Литви, Латвії, Естонії і Польщі розглянуть російські загрози з території Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні саме Росія зацікавлена у тому, аби те дійство, яке сьогодні обов'язково відбувається навколо Білорусі, щоб так відбувалось. Для нас це виклик. Цей виклик для нас дуже великий. І тому я маю доручення президента Володимира Олександровича Зеленського, - я вже в понеділок маю відбути до Вільнюса, там буде зустріч п'яти секретарів Ради нацбезпеки і оборони", - заявив Данілов.

Він уточнив, що зустрінеться у Вільнюсі з колегами з трьох країн Балтії і Польщі.

"Для нас це дуже великий виклик - якщо російські війська зайдуть на територію Білорусі, вони і так дружні держави (РФ і Білорусь - УНІАН), - якщо там буде присутність російської армії, це 1084 км додаткового кордону. Для нас це виклик з урахуванням того, що у нас відбувається на території Донецької і Луганської областей, окупованому Криму", - заявив Данілов.

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Посадка літака Ryanair в Мінську

24-26 травня авіакомпанії почали відмовлятися від польотів у повітряному просторі Білорусі через події з літаком Ryanair Афіни-Вільнюс.

23 травня борт екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування. Однак в результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільности, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня.

У Європейському Союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукашенка санкційні пропозиції для РНБО.

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Автор: Олег Давигора