Заступниця міністра наголосила, що всі воєнізовані частини на лінії зіткнення повністю контрольовані, а "сценарію 2014-го року для РФ уже не буде".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Україна нібито не контролює сили тероборони, маркером страху Росії.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Зокрема, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи інтерв’ю очільника російського МЗС, у якому той заявив, що Україна нібито не контролює сили тероборони та колишні добровольчі батальйони на лінії зіткнення, наголосив, що Україна постійно стикається з інформаційними провокаціями з боку РФ.

"Те, що стосується угруповань, які нібито не є під контролем нашої армії, то таких угруповань у нас немає", - зазначив він.

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"Всі люди знаходяться на своїх місцях і вважати, що нібито у нас тут ходять батальйони нацистів, які не контрольовані, це улюблена мантра РФ, вони це постійно вкидають до ЗМІ", - сказав Данілов.

Водночас, Маляр наголосила, що всі воєнізовані частини на лінії зіткнення повністю контрольовані.

"Щодо заяви пана Лаврова - це для мене маркер страху Російської Федерації перед тим, що не тільки військові, але й, за опитуваннями, більша частина громадян України готова сьогодні стати на захист нашої держави", - сказала вона.

Маляр розповіла, що минулий тиждень провела на лінії зіткнення.

За її словами, "паніки там немає, паніка є у наших смартфонах".

"І 2014-го року вже не буде, такого сценарію для РФ вже не буде. Будуть вже геть інші втрати і буде набагато складніше", - наголосила заступниця міністра.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив - це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на облаштування всіх місць дислокації сил територіальної оборони необхідно понад 2,7 млрд грн.