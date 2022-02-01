Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Україна нібито не контролює сили тероборони, маркером страху Росії.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
Зокрема, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи інтерв’ю очільника російського МЗС, у якому той заявив, що Україна нібито не контролює сили тероборони та колишні добровольчі батальйони на лінії зіткнення, наголосив, що Україна постійно стикається з інформаційними провокаціями з боку РФ.
"Те, що стосується угруповань, які нібито не є під контролем нашої армії, то таких угруповань у нас немає", - зазначив він.
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"Всі люди знаходяться на своїх місцях і вважати, що нібито у нас тут ходять батальйони нацистів, які не контрольовані, це улюблена мантра РФ, вони це постійно вкидають до ЗМІ", - сказав Данілов.
Водночас, Маляр наголосила, що всі воєнізовані частини на лінії зіткнення повністю контрольовані.
"Щодо заяви пана Лаврова - це для мене маркер страху Російської Федерації перед тим, що не тільки військові, але й, за опитуваннями, більша частина громадян України готова сьогодні стати на захист нашої держави", - сказала вона.
Маляр розповіла, що минулий тиждень провела на лінії зіткнення.
За її словами, "паніки там немає, паніка є у наших смартфонах".
"І 2014-го року вже не буде, такого сценарію для РФ вже не буде. Будуть вже геть інші втрати і буде набагато складніше", - наголосила заступниця міністра.
Територіальна оборона в Україні: що відомо
1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.
Національний спротив - це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.
Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на облаштування всіх місць дислокації сил територіальної оборони необхідно понад 2,7 млрд грн.