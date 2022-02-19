Президент наголосив, що будь-які провокації небезпечні, а "один постріл іноді може призвести до війни", тому треба бути обережними.

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею та провокацією заяви про потрапляння на територію Росії нібито випущених Збройними силами України снарядів.

Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Будь-які провокації дуже небезпечні... Один постріл іноді може призвести до війни... Тому треба бути обережними", - вважає президент.

За його словами, якщо порівнювати ситуацію із 2014-2015 роками, то вона страшна, але тоді загиблих було набагато більше.

"Це трагедія для нашої нації, для нашого народу. Це трагедія і для росіян, у яких були стосунки з українцями. Це трагедія - як бути сусідами і як жити далі. Але ми зараз перебуваємо в іншому вимірі та моменті нашого життя. Ми зараз не про сусідство. Ми зараз про те, щоб не почалася війна. Ризики високі", - підкреслив Зеленський.

Він прокоментував і повідомлення російських ЗМІ про те, що на території Ростовської області РФ за кілька кілометрів від українського кордону розірвалися снаряди.

"Це все провокація. Це все чиста брехня. Там немає загиблих чи поранених. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не вперше з 2014 року, що повертають зброю і стріляють самі на тимчасово окуповану територію. Це просто такий цинізм. Ось і все", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна "точно про мир", про що він неодноразово заявляв на зустрічі у Нормандському форматі у 2019 році.

"І після цього ми передали масу сигналів... через того чи іншого лідера і напряму Російській Федерації, що ми готові говорити", - додав він.

За словами президента, Росії пропонували обрати майданчик та партнерів, з якими РФ готова сісти за стіл перемовин.

"Ми до цього готові. Скажіть, у чому сенс нам стріляти і пропонувати в той же час дипломатію", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, ряд російських ЗМІ повідомили про те, що на території Ростовської області РФ за кілька кілометрів від українського кордону розірвалися снаряди.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повідомлення російських ЗМІ про потрапляння на територію Росії нібито випущених Збройними силами України снарядівє дезінформацією.

Глава МЗС України вкотре спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій чи провокацій.