Він зазначає, що снаряди не зможуть пробити бетонну оболонку реактора в Енергодарі, але пошкодять обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС, через що "може статися аварія як на АЕС Чорнобиль або АЕС Фукусіма".

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслює, що через президента Росії Володимира Путіна Європа знову опинилася на межі ядерної катастрофи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Через божевілля Путіна Європа знову на межі ядерної катастрофи! На фото -в'їзд в Енергодар, столицю енергетиків України. Місто, в якому розташована найбільша в Європі АЕС, готується до бою з окупантами", - підкреслив Геращенко.

Він зазначив, що АЕС охороняє Національна гвардія України.

"Вони не здадуться! Буде бій. Снаряди лягатимуть поруч з АЕС. Вони не зможуть пробити бетонну оболонку реактора, але точно зашкодять Трансформатори, турбіни та інше обладнання, необхідне для безпеки роботи АЕС. Може статися аварія як на АЕС Чорнобиль або АЕС Фукусіма. Російські генерали, одумайтеся! Не створюйте умови для нового Чорнобиля! Радіація не знає національностей, одна не щадить нікого! Обходьте Енергодар і Запорізьку АЕС стороною", - закликав Геращенко.

Нагадаємо, вночі 1 березня в Харкові було завдано повітряного удару по казармах льотного училища.

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