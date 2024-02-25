За словами керівника ГУР, без української допомоги розраховувати на зміну режиму в РФ не варто.

Режим в Росії може розхитатися і змінитися, але Україна має дати цьому поштовх, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов на форумі "Україна. Рік 2024".

"У першу чергу варто розуміти, що не слід вірити, що режим в РФ розхитається сам по собі, цього не відбудеться. Бе нашої допомоги це нереально абсолютно. Що таке стабільність ситуації в РФ для нас і для світу? Це загроза, це небезпека. Тому зрозуміло, що наявність сталого режиму – це буде постійна небезпека для світу в майбутньому", – сказав очільник ГУР.

Він також додав, що Головне управління розвідки працює над тим, щоб дестабілізувати режим в середині РФ. Для цього вони проводять "ті чи інші події" на території РФ.

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"Повірте, вони будуть продовжуватися і чим більше РФ буде вести проти нас велику війну, тим більше всіляких подій будуть відбуватися на їхній території. Взаємозалежність на обличчя відразу", – пояснив Буданов.

За його словами, відповідні дії українська розвідка проводитиме і надалі, допоки РФ веде повномасштабну війну проти України.

"Які дії ми будемо проводити? Це продовження тих операцій, які тривають зараз, нарощування їхнього темпу, це сильно залежить від здібності нашого оборонно-промислового комплексу. На щастя, він розвивається досить потужно останнім часом. Допоки триватиме війна у нас, допоки будуть проблеми на території РФ", – підсумував очільник ГУР.

Інші прогнози керівника ГУР

Раніше Буданов також анонсував "нові сюрпризи" для армії РФ в Криму та радив цивільному населенню не користуватись незаконно збудованим Кримським мостом.

Крім того, керівник ГУР розповів, наскільки критичним для РФ є чергове знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Він також пояснив, як Україна може нівелювати перевагу РФ в озброєнні. Він сказав, що цьому можуть допомогти українська професійність та західна допомога.

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