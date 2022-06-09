За словами Данілова, наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російським окупантам.

Наразі немає остаточної відповіді на питання про те, чому сталася окупація південних областей України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

"Питання доволі складне. У нас було засідання РНБО з цього приводу по прикордонних областях (йшлося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області)... На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення", – наголосив він.

За словами Данілова, наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російській армії.

"Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (пошуку відповідей на питання, як відбулася окупація півдня – ред.), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, тому що нам треба побороти ворога. І тут ми маємо бути єдині", – пояснив секретар РНБО.

Наразі російські війська контролюють частини Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував дипломатів за провал Будапештського меморандуму. За його словами, у 1994 році українським дипломатам треба було ретельніше працювати, щоб цей меморандум був більше юридично захищений.

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