У щільному потоці машин на бульварі Дружби народів в районі Печерська журналісти помітили, що Арахамія постійно перебудовується з ряду в ряд.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перевищує швидкісний режим і часто говорить по телефону за кермом.

Про це повідомляє «Страна».

Виявилося, що Арахамія розганяється до 126 кілометрів на годину, при цьому рідко включає поворотники і часто розмовляє по телефону за кермом.

Журналісти помітили автомобіль депутата Toyota Land Cruiser на Одеській трасі.

«По шляху прямування прямо у вікно можна було розглянути, що водій автомобіля відволікається від дороги і читає щось на своєму смартфоні, а потім і дзвонить, піднісши трубку до вуха. При цьому Арахамія не використовує hands free гарнітуру. Хоча можна підключити телефон до машини за коштами Bluetooth і спілкуватися по гучному зв'язку або ж використовувати навушники", - повідомляють журналісти.

Повідомляється, що на проспекті Глушкова позашляховик не пригальмовував навіть в районі світлофора на КПП, а їхав він на швидкості 126 кілометрів на годину. Нагадаємо, за правилами в межах міста дозволено рухатися не більше 50 км/год.

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У щільному потоці машин на бульварі Дружби народів в районі Печерська журналісти помітили, що Арахамія постійно перебудовується з ряду в ряд. При цьому він через раз включає поворотники, чим провокує аварійну ситуацію на дорозі.

Нагадаємо, автомобіля Toyota Land Cruiser немає в електронній декларації політика за минулий рік на сайті НАЗК (Національне агентство з питань протидії корупції).

Стеження за Арахамією: що відомо

24 жовтня Арахамія заявив, що знайшов під своїм авто підозрілий предмет. "О 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав він у Facebook.

За фактом можливого стеження за народним депутатом України, головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією відкрито кримінальне провадження.

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Автор: УНІАН