Трамп і Зеленський все ще можуть зустрітися в Давосі, - Axios

Початково планувалося підписання важливої економічної угоди, але тепер це під великим питанням.

Скандал довкола Гренландії зірвав плани із підписання економічної угоди між Україною та США, але президенти двох країн ще можуть зустрітися найближчим часом. Про це пише видання Axios.

За даними журналістів, президент України Володимир Зеленський наразі не має планів щодо поїздки на Давоський форум у Швейцарії. Причиною називається гостра енергетична криза вдома після масованого російського удару по енергетиці в умовах сильних морозів.

Разом з тим українські чиновники заявили, що український лідер все ще може відвідати Давос у четвер, якщо буде домовленість про двосторонню зустріч з Трампом.

Український чиновник, з яким розмовляли журналісти, заявив, що плани із підписання Зеленським і Трампом угоди про "план процвітання" України було скасовано. Натомість американський чиновник заперечив це і заявив, що конкретних домовленостей про підписання документу не було взагалі, і що документ ще потребує доопрацювання.

При цьому американський чиновник стверджує, що Трамп все ще планує зустрітися із Зеленським та кількома іншими європейськими лідерами, але, за його словами, очікувати якихось проривів не варто.

Про що мала бути угода України та США

Як писав УНІАН, раніше західні ЗМІ писали, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують підписати у Давосі угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України. Йдеться про інвестиційний план на 800 млрд доларів, розрахований строком на десять років.

Угода зокрема передбачає масштабне залучення інвестицій для відбудови та перезапуску української економіки, а також надання США частки участі в післявоєнних проєктах, що, за розрахунком Києва, має стимулювати Вашингтон до надання надійних гарантій безпеки Україні.

Основою домовленостей є підписана раніше угода про корисні копалини, яка надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.

План мав стати ключовим економічним елементом ширшої пропозиції щодо припинення війни. Посланець Трампа Стів Віткофф називав його найважливішою складовою пакета заходів щодо припинення вогню.

