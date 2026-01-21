Скандал навколо Гренландії зірвав угоду про післявоєнне відновлення України, - FT

Заплановане підписання угоди про післявоєнний розвиток України на 800 мільярдів доларів відкладено.

Протидія європейців намірам президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією і його ініціативі "Рада миру" зірвала плани щодо підписання угоди України і США про післявоєнне відновлення України в Давосі.

Як повідомила газета Financial Times з посиланням на шістьох чиновників, заплановане оголошення про план економічного розвитку вартістю 800 мільярдів доларів, який мав бути узгоджений Україною, Європою і США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, відкладено.

"Поки нічого не підписано", – сказав один із чиновників. Інший заявив, що європейські столиці не можуть просто ігнорувати дії президента США щодо Гренландії, намагаючись при цьому домогтися прогресу в інших питаннях, пов'язаних із Трампом, таких як Україна.

"Ніхто зараз не налаштований влаштовувати грандіозне шоу навколо угоди з Трампом", – сказав третій чиновник, додавши, що суперечка навколо Гренландії та Ради миру "затьмарила" раніше заплановану увагу до України на альпійській зустрічі.

Напруженість між США і європейськими столицями через Гренландію порушила переговори щодо документа між високопоставленими представниками національної безпеки цього тижня, повідомили три людини, знайомі з ходом обговорень. За їхніми словами, США не направили свого представника на переговори в понеділок ввечері.

"Настрій змінився", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС, маючи на увазі гренландську кризу. "Він (Трамп) переступив межу, і ми не можемо робити вигляд, що все йде як зазвичай".

Водночас джерела видання заявили, що "план процвітання" не відкладається на невизначений термін, шість чиновників, і його все ще можна підписати пізніше.

Раніше планувалося, що Дональд Трамп у Давосі мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що запланована зустріч Трампа і Зеленського не відбудеться.

Водночас у вівторок президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи планує він поїхати до Давосу, відповів, що до вечора він буде перебувати в Києві, щоб провести нараду щодо відновлення енерго- і теплопостачання в ряді регіонів після масштабної атаки РФ.

При цьому він додав, що може поїхати в Давос і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо будуть готові всі документи щодо угоди про відновлення України. Він також готовий буде поїхати, якщо буде рішення щодо ППО або енергетичних пакетів.

