Трамп і Зеленський у Давосі укладуть угоду на $800 мільярдів, - The Telegraph

Київ сподівається, що, якщо запропонувати Вашингтону частку в післявоєнному відновленні, Трамп буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів на зустрічі світових лідерів у Давосі. Про це пише The Telegraph, посилаючись на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, президент України сподівався наступного тижня відправитися до Білого дому, щоб завершити як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки.

"Однак його європейські прихильники з "коаліції рішучих" відрадили його від поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з Трампом. За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди – ключового розділу пропозиції щодо припинення війни з Росією", – йдеться в статті.

Відео дня

Відзначається, що чиновники ЄС, які беруть участь у мирних переговорах, закликали Зеленського не поспішати з переговорами з президентом США, оскільки вони вважають, що в даний час він підтримує їхнє прагнення завершити війну на вигідних для Києва умовах.

План процвітання спрямований на залучення близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років для відновлення України і перезапуску її економіки:

"Київ сподівається, що, якщо запропонувати Вашингтону частку в післявоєнному відновленні, особливо в проектах, до яких Трамп міг би поставитися прихильно, президент США буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки".

Угода побудована навколо підписаної минулого року угоди про корисні копалини, яка надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні. Стів Віткофф, посланець Трампа з питань миру, привітав угоду як найважливішу частину загального пакету заходів щодо припинення вогню, який він вів протягом останніх кількох місяців.

"Однак про угоду відомо небагато, і, на відміну від мирного плану з 20 пунктів, вона не була оприлюднена", - підкреслює The Telegraph.

Неясно, чи буде підписано в Давосі угоду, яка відкриває шлях для "сил забезпечення" на чолі з Великою Британією і Францією. Однак європейські джерела відзначають явну зміну у відносинах з Білим домом, при цьому один високопоставлений чиновник назвав Віткоффа "зміненою людиною", маючи на увазі попередні звинувачення в його проросійських поглядах.

При цьому, незважаючи на поліпшення відносин між Вашингтоном, європейськими столицями і Києвом, інсайдери як і раніше не впевнені в готовності Володимира Путіна припинити вторгнення.

Економічна угода з США

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює зі Сполученими Штатами можливість укладення угоди про вільну торгівлю як частину більш широкого пакету з відновлення та економічної безпеки України після війни.

За словами Зеленського, можлива угода передбачала б нульові мита в торгівлі з США і поширювалася б на окремі промислово розвинені регіони України. Він пояснив, що це дало б країні "дуже серйозні переваги" в порівнянні з сусідніми державами і могло б залучити інвестиції та бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини: