Мова йде про один позашляховик Toyota Land Cruiser 200 у комплектації Elegance і п'ять позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado у базовій версії.

Державне бюро розслідувань 20 і 24 листопада за результатами тендерів замовило в ТОВ "ВіДі Автострада" шість легкових автомобілів спеціалізованого призначення 2020 року випуску на загальну суму 8,12 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на систему Prozorro.

Зокрема, до кінця року ДБР мають поставити тонований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі за 1,8 млн грн. У салонах авто з такою комплектацією без спеціалізованого обладнання коштує 1,77 млн грн.

Автомобіль має клімат-контроль, круїз-контроль, задні та передні парктроніки, камеру заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги під час руху по бездоріжжю та систему моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь і лобового та заднього стекол тощо. У ньому є фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки водія і переднього пасажира, бокові подушки безпеки другого ряду, бокові захисні шторки для обох рядів.

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Крім того, замовили п'ять позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T у комплектації Base із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі по 1,05-1,06 млн грн. У салонах цієї комплектації зараз немає, а інші коштують від 1,29 млн грн.

Ці автомобілі мають кондиціонер, системи активної безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, бокові захисні шторки, системи допомоги старту на підйому та під час руху згори тощо.

Усі шість автомобілів укомплектовані зимовими шинами і металевим захистом двигуна.

Зазначається, що сума угод на 0,04% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 8,12 млн грн.

Єдиним конкурентом із такими самими автомобілями було львівське ТОВ "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова із Червонограда, яким керує Олександр Горбачов.

Засновниками "Віді Автострада" з-під Києва є ТОВ "Віді Алея" та ТОВ "Віді Груп", а кінцевим бенефіціаром – Віталій Джуринський. Усі три компанії входять в однойменну групу "ВіДі". Постачальник є офіційним дилером з продажу нових автомобілів Toyota.

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Автор: УНІАН