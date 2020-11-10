Придбали 10 Toyota Camry чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 тисяч гривень за автомобіль, і чотири в комплектації "елеганс" по 896 тисяч гривень.

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України за результатами тендеру уклала з ТОВ "АРТСІТІ" (Харків) договір на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,54 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані системи Прозорро.

Читайте такожНАБУ збирається поповнити свій "гараж" автомобілями на 5,5 мільйона гривень

Придбано 10 Toyota Camry чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 тис.грн за автомобіль, і чотири в комплектації "елеганс" по 896 тис. грн.

Приблизно за такими ж цінами "АРТСІТІ" пропонує автомобілі на своєму сайті — і це не найдорожчі комплектації.

Серед дорогих автомобілів один має бути з бежевим салоном, три — з чорним.

В Автомобілях має бути підігрів передніх сидінь, датчики паркування спереду і ззаду, камера заднього виду, клімат-контроль, склоочисники з датчиком дощу, акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору, зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом, аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-плеєр) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 і 6 динаміками, тощо.

Компанія "АРТСІТІ" є офіційним дилером Toyota.

Автопарк Кабміну

На початку квітня 2014 року Кабінет міністрів оголосив про намір продати 50% автопарку на аукціоні, що, за попередніми оцінками, дозволило б заощадити до 20 мільйонів гривень.

Згідно з повідомленням, на реалізацію були виставлені 73 автомобілі марок Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda та інших. Початкова вартість автомобілів варіювалася від 28 тис.грн за мікроавтобус KIA Besta 1996 року випуску до 741 тис. грн за лімузин ГАЗ-14 1982 року. Найстарішим автомобілем на аукціоні був лімузин ЗІЛ-114 1971 року випуску вартістю майже 690 тис.грн.

Станом на 1 червня 2014 року на аукціон з продажу автопарку Кабміну зареєструвався тільки один покупець.

Автопарк НАБУ

У вересні 2017 року НАБУ збиралося поповнити свій "гараж" автомобілями на 5,5 мільйона гривень.

Для антикорупційного відомства планували придбати автомобілі таких марок, як Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Megane і Peugeot Treveller. У документі також зазначено, що потенційні учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі інших марок з аналогічними характеристиками.

У 2017 році НАБУ вже уклало кілька угод на суму понад 10 мільйонів гривень на закупівлю автомобілів, серед яких Ford Tourneo Custom, Mazda CX 5.

Автопарк ГПУ

У липні 2017 року в ГПУ планували закупити автомобілів майже на 10 мільйонів гривень.

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Автор: УНІАН