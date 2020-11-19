Тендер щодо осучаснення інтернет-зв’язку у президентському літаку планували провести ще у травні 2019-го.

Державна служба спецзв’язку і захисту інформації відмовилася від модернізації інтернету у літаку Зеленського і направила 32,4 мільйона гривень на боротьбу з COVID-19.

Про це йдеться у листі держслужби для Обозреватель.

Читайте такожБагато земель і "люксові" авто: чим володіє сім'я головного лікаря "Феофанії"

При цьому в держслужбі зауважили, що тендер щодо осучаснення інтернет-зв’язку у президентському літаку планували провести ще у травні 2019-го, проте її скасували. Наступні тендери теж провалилися.

«Наступне оголошення щодо проведення торгів здійснено у вересні 2020-го. Для реалізації закупівлі було передбачено кошти в сумі 38,010 млн гривень. Держспецзв’язком розглянуто пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі – 32,4 млн гривень», – цитує видання текст документу.

Втім, держслужба вирішила скасувати закупівлю, посилаючись на ситуацію з COVID-19 в Україні.

Інтернет для президента: що відомо

6 листопада Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку повідомив про намір укласти відповідну угоду з компанією Etihad Airways Engineering LLC (ОАЕ, належить уряду Абу-Дабі) за результатами тендеру. Мова йде про один із літаків авіапідприємства "Україна", що забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) мала забезпечити доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складе два роки.

Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 мільйона гривень і 35 мільйонів гривень не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська