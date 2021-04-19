Депутати Київської обласної ради (КОР) підписали пропозицію про термінове скликання сесії. Про це повідомили депутати партії «За майбутнє» у себе на офіційній сторінці на Facebook.

Під пропозицією підписалося 56 депутатів облради. Серед них - 38 представників двох опозиційних фракцій – «Європейська Солідарність» і «За майбутнє» (окрім хворого на COVID-19 Андрія Пещеріна з «ЄС»). Водночас під документом поставили підписи також 18 депутатів з фракції партії «Слуга народу».

У документі депутати зауважують, що «сесія обласної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу». Таким чином, для скликання сесії було б достатньо уже 28 голосів, адже загальна кількість депутатів облради – 84.

Читайте такожДепутати від двох фракцій у Київській облраді влаштували демарш "нелегітимному голові"«…просимо скликати позачергову сесію Київської обласної ради на середу 21 квітня 2021 року для розгляду всіх невідкладних питань, що перебувають на розгляді ради», - йдеться у пропозиції.

Тепер, стверджують депутати, керівництво облради зобов’язане прислухатися до їхньої пропозиції.

Перша і єдина сесія Київської обласної ради VIIІ скликання завершилася 24 грудня минулого року. З того часу керівництво ради кілька разів переносило дату наступного засідання.

Опозиційні фракції через це звинувачують нинішнє керівництво КОР у непрофесіоналізмі. Так, напередодні депутати «ЄС» і «За майбутнє» зареєстрували звернення щодо включення до порядку денного сесії питання про відставку голови ради Олександра Склярова («Слуга народу») і його заступників Марини Сапожко («Батьківщина») та Валерія Ксьонзенка («Опозиційна платформа – За Життя»).

«Нам не просто вкрай набридло терпіти ці постійні перенесення засідань. Ми вважаємо це непрофесіоналізмом керівництва облради, що межує зі злочинним діянням. Бо через це страждають, в першу чергу, мешканці Київщини. Тому ми користаємося нашим законним правом та ініціюємо засідання облради. І одним з питань на ньому має бути питання відставки керівництва КОР. Відповідне звернення для включення до порядку денного ми зареєстрували кілька днів тому», - розповів депутат від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ярослав Москаленко.

Нагадаємо, у Київській обласній раді сформовано коаліцію «Слуга народу»-«ОПЗЖ»-«Батьківщина» та обрано президію з представників цих політичних сил. У «ЗА МАЙБУТНЄ» вважають, що голосування за кандидатуру голови відбувалося з порушенням закону. Партія подала відповідний позов до суду.

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Автор: Григорій Бондар