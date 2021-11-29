На цьому тижні буде заслуховування щорічного послання президента України Володимира Зеленського.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко закликав депутатів дотримуватися "поведінкової культури" під час виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті з посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що на цьому тижні буде заслуховування щорічного послання президента України Володимира Зеленського.

"Цей процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, запитань", - наголосив Корнієнко.

Він висловив сподівання, що "всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової культури".

"І навіть поведінкової культури тому, що ми вже не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей", - додав Корнієнко.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець зазначив, що в середу в парламенті очікується виступ президента України Володимира Зеленського із щорічним посланням.

"Під час виступу закликаємо дотримуватися норм регламенту і не ганьбити вже давно небездоганний статус українського парламенту", - зазначив Мотовиловець.

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Звернення Зеленського у Верховній Раді

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада прес-секретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський 1 грудня виступить зі зверненням у Верховній Раді. У своєму зверненні до парламенту президент розповість про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук додав, що у зверненні президента України Володимира Зеленського до парламенту йтиметься і про питання, пов'язані з молоддю.

Автор: Надя Пришляк