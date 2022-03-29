Президент запитує у країн Європи: хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго?

Президент України Володимир Зеленський категорично проти того, аби можливість запровадження нафтового ембарго проти Російської Федерації відбулось лише в разі застосування хімічної зброї.

Про це глава держави сказав у відеозверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Україна не може погодитись і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь...", - заявив Зеленський.

"Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася. Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів", - наголосив президент.

"Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?" - заявив Зеленський.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні. Вони розповіли, що робити у разі такої атаки.

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