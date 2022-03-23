Президент України закликав Японію обʼєднати зусилля держав Азії, аби змусити Росію шукати миру.

Потрібне ембарго на торгівлю з Росією, потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час першого в історії виступу в японському парламенті.

Він наголосив, що Японія має обʼєднати зусилля держав Азії, щоб стабілізувати ситуацію, щоб Росія шукала миру.

"Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію", - наголосив Зеленський.

Президент також наголосив, що українські військові героїчно захищають свою країну вже 28 днів.

"Росія застосувала проти мирних міст України понад тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб. Російські війська зруйнували десятки наших міст. Деякі спалені вщент", - сказав Зеленський.

Він сказав, що в багатьох містах і селах, які потрапили під російську окупацію, українці навіть не можуть гідно поховати убитих – поховання відбуваються у дворах розбитих будинків, поряд із дорогами, просто там, де це можливо. Він наголосив, що тисячі людей вбиті, серед них 121 дитина, а близько 9 мільйонів українців змушені були полишити свої домівки, тікаючи від смертельної загрози.

Зеленський наголосив, що Росія навіть заблокувала море, звичайні торговельні шляхи.

"Сьогодні саме Україна, держави-партнери і наша антивоєнна коаліція можуть дати гарантії, що світова безпека не буде зруйнована остаточно", - наголосив президент України.

Він зазначив, що міжнародні інституції не спрацювали.

"Навіть ООН та Рада безпеки... Що вони можуть? Вони потребують реформування. Вони потребують інʼєкції чесності. Щоб стати дієвими. Щоб дійсно вирішувати та дійсно впливати, а не лише обговорювати", - наголосив Зеленський.

Президент звернув увагу, що через війну Росії проти України світ дестабілізований, світ – на порозі багатьох нових криз. І зараз вирішується головне – чи переконаються усі агресори на планеті, явні та потенційні, що за розвʼязану ними війну буде таке потужне покарання, що їм і починати не варто, що їм не варто руйнувати мир.

Президент України подякував Японії за тиск на Росію для відновлення миру і закликав продовжувати це робити, щоб РФ "зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну".

Зеленський наголошує, що потрібно вже зараз починати думати про відбудову України, про повернення життя у зруйновані Росією міста і на спустошені нею території.

Як раніше повідомляв УНІАН, різні держави почали вводити санкції проти Російської Федерації з моменту її вторгнення в Україну. Виявилося, що не всі обмеження дотримуються. Польський водій показав, як через польсько-білоруський кордон проїжджають фури з продукцією з Німеччини в РФ.

У зв'язку з цим активісти вийшли на польсько-болоруський кордон і влаштували акцію протесту, заблокувавши проїзд фурам, які везли вантажі в РФ і Білорусь. Польський правоохоронці відтіснили учасників акції на пункті пропуску Козловичі-Кукуріки.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Євроради розглянути питання про посилення санкцій проти Росії і повністю припинити торгівлю з країною-агресором на суші та на морі.

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